Государственный комитет по градостроительству и архитектуре в качестве первого шага обеспечил разработку общего плана освобожденных территорий. Об этом заявил председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на мероприятии, посвященном I Государственной программе Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Председатель комитета отметил, что общий план охватывает общую территорию оккупированных территорий Карабаха и Восточного Зангезура:

«Также был разработан общий план города Ханкенди, Ходжавенда, Физули и других мест. Важные факторы восстановления порядка в поселении и обеспечения возвращения населения были учтены в общем плане. С 2020 года началась подготовка генпланов районных центров – Шуши, Агдама, Губадлы, Кельбаджара и других территорий. При разработке генпланов были учтены имеющиеся памятники и их реставрация”, — сказал он.