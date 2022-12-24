В Великобритании усилили безопасность короля Карла III в связи с возможными опасениями возникновения новых инцидентов в ходе его появлением на публике в рождественские праздники. Об этом пишет британская газета The Daily Mirror.

«Речь идет не только о людях, которые могут кинуть яйца, все прекрасно понимают, что может произойти что-то куда более худшее», — отмечается в публикации.

Служба безопасности изучит все процедуры по экстренной эвакуации короля, а кроме того полиция и сотрудники охраны будут в состоянии повышенной готовности, если в этом возникнет необходимость.