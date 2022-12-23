Азербайджанская и армянская стороны постоянно работают над предложениями и представляют их друг другу. Об этом на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, комментируя вчерашнее выступление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Армения представила Азербайджану предложения по мирному договору.

«Трудно ответить, удовлетворяет ли нас документ, и это было бы неправильно. Естественно, процесс нелегкий, сложный. Позиции сторон во многих случаях различаются, и поэтому предложения должны обсуждаться в несколько этапов. В результате этих обсуждений более четко выражаешь свою позицию другой стороне и лучше понимаешь позицию другой стороны. Вчера премьер-министр Армении заявил, что готов подписать соглашение на представленных условиях. Но мы понимаем, что так договора не подписываются. Если исходить из этой логики, то мы были готовы подписать договор в рамках своих условий 2 октября в Женеве», — приводит АПА слова главы МИД Азербайджана.