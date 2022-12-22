Азербайджанская авиакомпания AZAL заплатила Армении €112 тыс. за рейсы в Нахчыван в 2022 году

Данную сумму национальный авиаперевозчик Азербайджана выплатил за полеты через воздушное пространство Армении в период с 1 января по 30 ноября, уточняет «Спутник».

На вопрос о том, не планирует ли Армения закрывать свое пространство для азербайджанских самолетов, в Комитете гражданской авиации (КГА) отметили, что все международные полеты осуществляются по заранее предоставленным планам.