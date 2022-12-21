Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке выразил глубокое сожаление по поводу злоупотребления Арменией Совета Безопасности в связи с кампанией манипуляций, искажений и мошенничества. Посол категорически отверг все обвинения, выдвинутые против Азербайджана со стороны постоянного представительства Армении при ООН, заявив, что они полностью ложны и беспочвенны.

Об этом постпред заявил на заседании под председательством Индии в этом месяце в Совете Безопасности ООН, передает Report.

Я.Алиев заявил, что Карабах, который Армения и некоторые члены Совета ошибочно называют «Нагорным Карабахом», является международно признанным суверенным регионом Азербайджана, в прошедшем времени под незаконной армянской оккупацией в течение почти 30 лет, и это последовательно повторялось в резолюциях Совета Безопасности № 822, 853, 874 и 884.

«Юридическое название этой территории Азербайджана в настоящее время «Карабахский экономический район» или сокращенно «Карабахский регион». Что касается ситуации вокруг Лачынской дороги, то Азербайджан категорически отвергает все претензии Армении, являющиеся абсолютно ложными и беспочвенными. Лачынская дорога полностью находится на территории Азербайджана, на территории его Лачынского района. Этот район был оккупирован ВС Армении в мае 1992 года. Население Лачына, насчитывающее более 77 тыс жителей, было вынуждено покинуть свои дома и имущество, а город и окрестные села были разграблены и сожжены армянской армией.

Два года назад, после 44-дневной войны, в соответствии с пунктом 6 Трехсторонней декларации от 10 ноября 2020 года, когда Лачынский район был возвращен Азербайджану, то Азербайджан обязался гарантировать безопасность людей, транспортных средств и грузов, перемещающихся по Лачынской дороге», — заявил посол.

Азербайджан и впредь будет защищать свой суверенитет и территориальную целостность, права и безопасность своих граждан всеми возможными средствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом. Утверждения о якобы гуманитарных последствиях ситуации также являются ложными. Нет препятствий для поставок товаров или основных медицинских услуг для местного населения в регионе. Это не что иное, как очередное проявление манипуляций Армении в явно злонамеренных политических целях.

Дипломат добавил, что уже более двух лет Армения отказывается полностью вывести свои ВС и незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, в нарушение пункта 4 Трехсторонней декларации от ноября 10 декабря 2020 года и там продолжает там незаконные военные действия.

«Армения нарушает международное право и пункты Трехсторонней декларации, помимо предположений о гуманитарном значении Лачынской дороги, активно использует ее в военных целях, в том числе для ротации личного состава вооруженных сил и переброске оружия в этот район. Нарушая пункт 1 Трехсторонней декларации, в которой стороны обязались прекратить все боевые действия, Армения не только отказывается делиться картами сотен тысяч мин, установленных ею на территории Азербайджана, но даже в постконфликтный период, продолжает устанавливать новые мины на территории Азербайджана. Так, с августа текущего года на суверенной территории Азербайджана обнаружено более 2700 мин, произведенных в Армении в 2021 году», — добавил постпред.

«В минувшую среду в результате взрыва мины в Кельбаджарском районе Азербайджана 7 человек получили ранения и 1 человек погиб. Район, где произошел инцидент, находился далеко от старой линии соприкосновения, и при выводе вс Армении из Кельбаджарского района там были установлены мины. Всего после подписания Трехсторонней декларации жертвами противопехотных мин стали 276 граждан Азербайджана, из них 46 человек, 35 мирных жителей погибли. Результат ясен — Армения пытается использовать все средства, чтобы воспрепятствовать усилиям Азербайджана по восстановлению и возвращению сотен тысяч вынужденных переселенцев в свои дома», — продолжил дипломат.

Я.Алиев сказал, что наряду с незаконной эксплуатацией природных ресурсов на исторических землях Азербайджана, Армения осуществляет экологический террор в регионе.

«Армения грабит месторождения полезных ископаемых с территории Азербайджана, используя Лачынскую дорогу. Они грубо нарушили нормы международного права и неоднократно доводили до сведения международной общественности неопровержимые и хорошо задокументированные доказательства осуществления широкомасштабной незаконной экономической деятельности на ранее оккупированной территории Азербайджана. Из 151 месторождения полезных ископаемых, выявленных на этих землях до оккупации, 52 были впервые эксплуатированы в 1993-2020 годах. Помимо незаконной эксплуатации природных ресурсов суверенного государства, работы по добыче полезных ископаемых велись без достаточного экологического контроля, очистки сточных вод и мелиорации территории, без соблюдения эколого-технических норм», — подчеркнул он.

В завершение Я.Алиев сказал, что Азербайджан привержен региональному миру, стабильности и развитию. Дипломат добавил, что установление дружественных добрососедских отношений между Арменией и Азербайджаном является ключом к созданию безопасного, стабильного и процветающего Южного Кавказа посредством полноценной региональной нормализации. Позиция Азербайджана в этом отношении четкая, принципиальная и последовательная, основанная на международном праве и международной практике. Сразу после окончания конфликта Азербайджан начал процесс нормализации межгосударственных отношений с Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга, в том числе путем подписания мирного договора в рамках международно признанных границ.