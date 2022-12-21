Финляндия направит Украине очередной пакет военной помощи стоимостью в 28,8 млн евро Об этом сообщило Минобороны страны во вторник, 20 декабря.

«По оперативным причинам и в целях обеспечения безопасной доставки помощи содержание, способ и график доставки более подробно не будут сообщаться», – говорится в сообщении.

Это будет уже одиннадцатая поставка военной помощи. Общая стоимость всех пакетов, поставленных Финляндией для Украины, достигла 189,2 млн евро.

Кроме того, Силы обороны Финляндии продолжат помогать в обучении украинских военных в Великобритании до конца 2023 года.

Битва за оборону Украины продолжается. Потребность в средствах защиты велика. Мы продолжим нашу поддержку, – заявил министр обороны Антти Кайкконен.