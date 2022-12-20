США раскритиковали генсека ООН Гуттериша за отказ направлять представителей в Украину и расследовать применение иранских беспилотников. Об этом пишет Reuters.

Американцы считают, что Гутерриш поддался давлению со стороны России.

«Мы сожалеем, что ООН не предприняла шагов для проведения нормального расследования этого нарушения. Мы разочарованы тем, что секретариат, очевидно, поддавшись на российские угрозы, не выполнил мандат, предоставленный ему Советом безопасности, на проведение расследования», — заявил представитель США Роберт Вуд на вчерашнем заседании Совбеза, посвященном ядерной сделке с Ираном.

Отметим, что Украина и ряд стран считают, что поставки беспилотников из Ирана в Россию нарушают резолюцию Совбеза от 2015 года о ядерной сделке с Тегераном.

В России и Иране такое сотрудничество отрицают. На вчерашнем заседании Совбеза представитель РФ Василий Небензя заявил, что Москва не закупает дроны у Ирана.