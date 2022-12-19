Сборная Аргентины получила €41 млн призовых от ФИФА за победу на ЧМ-2022.
Общий призовой фонд чемпионата мира в Катаре составил €429 млн. Серебряный призёр мундиаля команда Франции получила €29 млн, сообщает RMC Sport.
Сборная Аргентины получила €41 млн призовых от ФИФА за победу на ЧМ-2022.
Общий призовой фонд чемпионата мира в Катаре составил €429 млн. Серебряный призёр мундиаля команда Франции получила €29 млн, сообщает RMC Sport.
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