Сборная Аргентины получила €41 млн призовых от ФИФА за победу на ЧМ-2022.

Общий призовой фонд чемпионата мира в Катаре составил €429 млн. Серебряный призёр мундиаля команда Франции получила €29 млн, сообщает RMC Sport.