Россия в ночь с 18 на 19 декабря атаковала Украину 34 дронами-камикадзе типа «Шахед» из новой партии, которую поставил Иран в количестве 250 штук.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в онлайн-обращении к участникам встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства (JEF), сообщает Укринформ.

“Этой ночью Украина снова была атакована иранскими дронами. 34 «шахеда». Я говорю и количество, и название, и совершенно конкретно. Это «шахеды» из новой партии, полученной россией от Ирана. 250 штук – столько всего «шахедов» сейчас получено государством-террористом”, — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что российские ракеты и иранские дроны применяются постоянно для ударов прежде всего по украинской энергетике.

Так, по его словам, только один недавний массированный удар по Украине коснулся более 20 млн украинцев, города-миллионники и большинство украинских регионов остались абсолютно без электричества.

«Всего на вечер 16 декабря были отключены от энергоснабжения 22 миллиона 408 тысяч украинцев. Более десяти миллионам людей были прерваны поставки воды и тепла”, — добавил он.