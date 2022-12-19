«В связи с ухудшением погодных условий в Нахчыване вновь отложено выполнение запланированных на 19 декабря рейсов авиакомпании из Международного аэропорта Гейдар Алиев в этом направлении и обратно», сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL).

Авиакомпания напоминает, что в целях безопасности полетов, все рейсы будут выполнены только при благоприятных погодных условиях.

AZAL просит пассажиров данных рейсов следить за последней информацией на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях и в СМИ.

В случае возникновения дополнительных вопросов можно обращаться в круглосуточный call-центр авиакомпании по электронной почте [email protected], либо по WhatsApp: (+994 55) 204-65-54, (+994 70) 437-40-86.