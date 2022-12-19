Днем 18 декабря двое членов незаконных армянских вооруженных формирований получили тяжелые ранения, подорвавшись на мине в направлении Ходжавендского района Карабахской экономической зоны Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Раненые были госпитализированы в гражданскую больницу Ходжавенда, передает Trend.

Отмечается, что член группы по имени Самвел получил множественные осколочные ранения лица, также ему ампутировали ногу. Другой член НВФ, состояние которого оценивается как тяжелое, получил множественные осколочные ранения головы и коленей.