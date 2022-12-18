Обе ракеты, запущенные КНДР в воскресенье, были баллистическими.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино.

По его словам, обе северокорейские ракеты пролетели порядка 500 км, максимальная высота их полета составила 550 км. «Продолжающиеся ракетные запуски Северной Кореи являются совершенно неприемлемыми. По дипломатическим каналам через посольство в Пекине северокорейской стороне был выражен протест», — отметил он. Ино подчеркнул, что обе ракеты, запущенные Пхеньяном в воскресенье, упали за пределами японской исключительной экономической зоны в Японском море.

КНДР в воскресенье осуществила два подряд ракетных пуска в сторону Японского моря с интервалом примерно в 25 минут между запусками. С начала года КНДР осуществила уже 36 ракетных пусков.