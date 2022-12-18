Президент Владимир Зеленский анонсировал важные международные события.

Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.

«Уже готовимся к международным мероприятиям, которые запланированы на ближайшее время, — как к политическим, так и к более глобальным, которые охватывают не только традиционные политические аудитории, но и всех людей мира, которые ценят мир и готовы поддержать нашу защиту от России. Все увидите», — сказал украинский лидер.

Также, по словам Зеленского, в понедельник состоится встреча лидеров стран Северной Европы: это Великобритания, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Исландия, Нидерланды, Швеция, Норвегия.