Российская Федерация ракетным ударом 16 декабря атаковала гражданские объекты в Украине. Об этом говорится в обращение президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, он выразил благодарность бойцам Воздушных сил, зенитчикам, разведчикам и всем тем, кто защищает и кто помогает защищать украинское небо.

«Но, к сожалению, есть попадания. Террористам нужна такая массированность ракетных налетов, чтобы хотя бы часть их «изделий» достигала назначенных целей. Все их мишени сегодня — гражданские, и это преимущественно энергетика и объекты теплоснабжения», — отметил он.

Он также отметил, что в Кривом Роге весь день шел разбор завалов жилого дома, в который попала одна из российских ракет. В перечне погибших на данный момент трое, еще более десяти человек ранены, в том числе дети.