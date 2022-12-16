По состоянию на 15 декабря, налоговые поступления в государственный бюджет впервые превысили ₼15 млрд. Поступления по ненефтегазовому сектору достигли ₼7,9 млрд.
Об этом в соцсети «Твиттер» написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
«Эти рекордные показатели являются результатом прогрессивных экономических реформ, эффективного налогового администрирования, обеспечения благоприятной бизнес-среды и повышения уровня налоговой культуры в обществе. Благодарим добросовестных налогоплательщиков и сотрудников Государственной налоговой службы», — добавил министр.
15 dekabr tarixinə olan məlumata görə, #dövlətbüdcəsi-nə #vergidaxilolmaları-nın həcmi ilk dəfə olaraq 15 mlrd. ₼-ı keçib. #Qeyrineft-qaz sektorundan daxilolmalar isə 7,9 mlrd. ₼-a çatıb. Qeydə alınan bu rekord göstərici həyata keçirilən mütərəqqi iqtisadi islahatların,
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— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) December 16, 2022
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