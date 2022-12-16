По состоянию на 15 декабря, налоговые поступления в государственный бюджет впервые превысили ₼15 млрд. Поступления по ненефтегазовому сектору достигли ₼7,9 млрд.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Эти рекордные показатели являются результатом прогрессивных экономических реформ, эффективного налогового администрирования, обеспечения благоприятной бизнес-среды и повышения уровня налоговой культуры в обществе. Благодарим добросовестных налогоплательщиков и сотрудников Государственной налоговой службы», — добавил министр.