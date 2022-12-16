Международная федерация футбола (FIFA) отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с посланием о мире на финале чемпионата мира по футболу в Катаре в воскресенье 18 декабря, сообщает CNN со ссылкой на своих собеседников.

Как сообщил источник CNN, Офис Зеленского предложил ФИФА появиться в видеообращении к болельщикам на стадионе перед началом матча и был удивлен отрицательным ответом.

«Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для большего блага», — сказал источник.

Источник добавил, что переговоры между Украиной и руководящим органом спорта все еще продолжаются.