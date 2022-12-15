Государственный таможенный комитет приступает к внедрению чата на базе специального алгоритма для оперативного реагирования на обращения граждан.

Посредством чат-бота граждане за короткое время будут получать ответы на свои обращения через официальную веб-страницу комитета, портал электронных услуг и мобильное приложение.

Для этого достаточно ввести имя, фамилию и адрес электронной почты в чат-бот на интернет-странице или мобильном приложении структуры.

«Это новшество наряду с повышением уровня облуживания граждан, также обеспечит предоставление оперативных и подробных ответов на вопросы касательно таможенных услуг», -заявили в комитете.