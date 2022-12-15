Подрыв на мине 8 человек 14 декабря в районе села Чираг Кяльбаджарского района свидетельствует о том, что Армения все еще продолжает террористические акты против Азербайджана.

Об этом сказал офицер Сухопутных войск азербайджанской армии, майор Руслан Самедов, передает АПА.

По его словам, мины были предположительно были установлены армянами в декабре 2020 года.

«Ни во время Первой Карабахской войны, ни во время Отечественной войны через село Чираг не проходила линия обороны. Установка мин в этих районах с целью убийства людей при отсутствии какой-либо военной необходимости является доказательством террористической деятельности противоположной стороны», — отметил Самедов.

Как отметил инструктор Гёйгёльского регионального учебного центра ANAMA Васиф Джабраилов, по предварительной версии, в селе Чираг взорвалась противотанковая мина «TM 62-M»:

«Изъятые нами доказательства также напоминают осколки этой мины. Отмечу, что противотанковая мина «TM 62-M» срабатывает в результате давления и содержит 7,5 кг взрывчатого вещества».

Между тем, СМИ опубликовали кадры техники, вышедшей из строя в результате разрыва мины в Кяльбаджаре.