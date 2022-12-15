«В сфере образования учитель не только человек, преподающий предмет, он одновременно должен быть и психологом, и педагогом. Человек, прошедший сертификацию, не может найти общий язык с аудиторией. Он может быть сильным специалистом, но при этом он не психолог и не педагог. Это тоже необходимо проверять отдельно».

Об этом на общественных слушаниях, проводимых в парламентском комитете по науке и образованию, сказала депутат Хиджран Гусейнова, передает АПА.

«Во-вторых, во многих школах в районах учителя преподают несколько предметов. Как это будет проверяться? В каком направлении должна вестись сертификация? Эти учителя преподают несколько предметов вынужденно. Учителя не хотели ехать и преподавать в сельской местности, учителей не хватало», — сказала она.

Хиджран Гусейнова акцентировала внимание и на то, что существуют и опытные, грамотные учителя:

«Необходимо думать об их будущем. Сегодня если Эйнштейну можно было бы предложить пройти тесты, он не смог бы пройти ни один из них».