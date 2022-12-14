Российские войска продолжают уничтожать город за городом на Донбассе, они хотят оставить там только руины и воронки. Об этом говорится в вечернем обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«Детально обсудили на Ставке ситуацию на Донбассе и на других активных направлениях на передовой. Покоя на передовой нет. Ничего легкого и простого нет. Каждый день и каждый метр даются очень тяжело. И особенно там, где вся тактика оккупантов сводится к уничтожению артиллерией всего перед собой, чтобы оставались только голые руины и воронки в земле», — подчеркнул президент.

Он напомнил, что россияне уничтожают на Донбассе город за городом, как Мариуполь, Волноваху и Бахмут. И обороняться в таких условиях — не просто героизм.

«Я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают давление оккупантов. Хочу сейчас отметить бойцов 46-й отдельной аэромобильной бригады, которые очень мастерски и храбро разбили врага во время очередной атаки и заставили его отступить. Молодцы! Хочу также отметить бойцов 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад, воюющих на Кременском направлении, и очень результативно», — добавил Зеленский.