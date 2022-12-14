Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку после того, как пенитенциарная служба Минюста Грузии не предоставила ему возможности принять участие в заседании суда по видеосвязи. Об этом сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе.

«Сегодня мне было отказано в самом элементарном праве — присутствовать на собственном судебном процессе. Это нарушение всех грузинских и международных прав. Поэтому я вынужден прибегнуть к крайней форме протеста — голодовке. Разумеется, я осознаю все риски с учетом моего нынешнего состояния здоровья, но буду голодать до тех пор, пока не получу твердых гарантий подключения к судебному процессу хотя бы по видеосвязи. У всех насмешек и унижений есть предел», — говорится в написанном Саакашвили письме, которое зачитал его адвокат, навестивший экс-президента в клинике «Вивамед».