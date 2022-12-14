В результате операции, проведенной Главным управлением по борьбе с наркотиками МВД, задержан водитель Uber Анар Кальбиев, ранее судимый за сбыт наркотиков.

Как сообщает пресс-служба МВД, у него, в машине и в доме было обнаружено большое количество наркотических средств и психотропных веществ, а также банковская карта, используемая для продажи наркотиков.

На первом допросе Анар Кальбиев заявил, что он получил контрабандные наркотики и привез их в Баку, чтобы передать другим членам подследственной банды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, Анар Кальбиев помещен под стражу.

Следует отметить, что всего в ходе операций, проведенных сотрудниками Главного управления, были задержаны и привлечены к уголовной ответственности 7 водителей Uber, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. У этих лиц было обнаружено около 20 килограммов наркотиков и психотропных веществ.

Продолжаются оперативные мероприятия по задержанию других участников сети, к которой относятся эти лица.