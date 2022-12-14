Сабаильский районный суд города Баку рассмотрел ходатайство следователя в отношении председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Нахчыванской Автономной Республики Рустамова Хиджрана Ягуб оглу по поводу продолжающегося уголовного дела в Службе Государственной Безопасности.

Решением судьи от 13.12.2022 г. Хиджран Рустамову избрана мера пресечения в виде ареста, передает АПА.

В рамках продолжающегося уголовного дела Хиджран Рустамов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении 212 миллионов 361 тысячи манатов государственных средств, предназначенных для осуществления строительных и работ по благоустройству на территории Нахчыванской Автономной Республики.

Следует отметить, что ранее по этому делу были привлечены к ответственности и арестованы различные высокопоставленные должностные лица Государственного Таможенного Комитета Нахчыванской АР и министр финансов НАР.