В Азербайджане в соответствии с законом «О таможенном тарифе» обращение в таможенный орган о пропуске товаров будет рассмотрено в течение одного дня. Соответствующее изменение внесено в Таможенный кодекс, представленный в Милли Меджлис президентом Ильхамом Алиевым, сообщает Minval.az.

Согласно поправке, предлагается рассматривать поступившие в таможенный орган заявления (декларации) о пропуске товаров в течение одного дня.

В случае необходимости внесения соответствующих корректировок в таможенную стоимость при выпуске товаров таможенный орган обязан уведомить об этом декларанта в течение 24 часов с момента подачи заявления в таможенный орган.