Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги 292-го дня войны и рассказал о перспективах будущего противостояния. Об этом шла речь в его вечернем видеообращении.

«Мы должны осознавать, что Россия не отказалась от этой своей тактики террора. Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг готовится к ним и может ударить в любое время. Хотя очевидно, что и без света мы хорошо знаем, куда стрелять и что освобождать, Россия все равно надеется на блэкауты. Это последняя надежда террористов…» — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что стоит серьезно воспринимать все предупреждения от украинского военного командования, от Воздушных сил и сигналы воздушной тревоги, поскольку у России достаточно ракет.

«На всех уровнях должны быть готовы к любым враждебным намерениям. И сделаем все, чтобы пережить эту зиму», — сказал гарант.

Также Зеленский поздравил воинов Сухопутных войск Украины и поблагодарил всех, кто помогает Украине и тех, кто работает ради нашей победы.