Нобелевская премия мира за 2022 год была вручена в субботу. Церемония, на которой присутствуют норвежская королевская семья и члены правительства страны, по традиции проходит в здании ратуши Осло и транслируется на сайте Нобелевского фонда, сообщает ТАСС.

Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен вручила золотую медаль с портретом основателя премии Альфреда Нобеля и диплом белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому, которого представляла его жена Наталья Пинчук, а также представителям российского центра «Мемориал» (признан иноагентом), ликвидированного по решению суда, и украинского Центра гражданских свобод Яну Рачинскому и Александре Матвийчук. Лауреаты удостоены награды за «представление гражданского общества в своих странах».

Берит Райсс-Андерсен считает, что, присуждая премию, комитет таким образом отметил их вклад в дело поддержания мира. «Норвежский Нобелевский комитет твердо убежден, что три лауреата премии мира этого года олицетворяют жизненно важную роль гражданского общества в достижении и поддержании мира, — сказала она. — Сегодня мы встречаемся в Осло и Стокгольме, чтобы чествовать все Нобелевские премии».

«Норвежский Нобелевский комитет с гордостью чествует Алеся Беляцкого, «Мемориал» и Центр гражданских свобод за их вклад в дело мира и человеческого достоинства в эти очень тревожные времена», — добавила Райсс-Андерсен.

Согласно последней воле химика Альфреда Нобеля, премия мира, в отличие от остальных наград, носящих его имя, присуждается и вручается в Осло, а не Стокгольме. В своем завещании на этом настоял сам ученый, указавший также, что решения о присуждении премии должен принимать комитет из пяти человек, назначаемых норвежским парламентом. В него по традиции входят заслуженные деятели политики и бывшие главы партий страны.