К сожалению, в настоящее время армянские религиозные деятели, наперекор ранее достигнутым нами соглашениям на совместных встречах, приезжают в Ханкенди и с церковной трибуны подстрекают молодежь к новым войнам и реваншизму.

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С данным заявлением выступил председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в ходе встрече в Москве с Патриархом Москвы и всея Руси Кириллом.

Пашазаде передал главе РПЦ церкви приветствия и добрые пожелания президента Ильхама Алиева. Патриарх Кирилл в свою очередь просил передать приветствия президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, пишет АЗЕРТАДЖ.

Лидер Русской Православной церкви дал высокую политическую оценку тому, что в совместном Заявлении, принятом по итогам трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, России и Армении 31 октября в Сочи, была затронута важность продолжения диалога между религиозными лидерами, и усилиям, приложенным в этом направлении до настоящего времени.

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сказал, что именно благодаря нашим совместным усилиям предотвращена большая опасность перехода конфликта в плоскость религиозного противостояния. В то же время, он выразил сожаление по поводу того, что в настоящее время армянские религиозные деятели наперекор ранее достигнутым нами соглашениям на совместных встречах, приезжают в Ханкенди и с церковной трибуны подстрекают молодежь к новым войнам и реваншизму.

Также было отмечено, что со стороны Эчмиадзина распространяются лживые и клеветнические обвинения в совершении якобы актов вандализма против армянского культурно-духовного наследия, совершаемых на наших освобожденных от оккупации территориях.

Пашазаде и посол Полад Бюльбюльоглу подробно проинформировали Патриарх Кирилла о ситуации на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, разрушенных и оскверненных религиозных памятниках и памятниках культуры, в том числе фактах григорианизации христианских храмов — древних албанских и православных церквей, а также ситуации с армянской экстремистской группировкой, посланной в регион после Заявления от 10 ноября для совершения диверсий, минах, установленных на наших землях. Сообщалось, что на наших территориях, освобожденных от оккупации, наряду с работами по реконструкции, Азербайджанское государство уделяет особое внимание религиозным и культурным памятникам, которым требуется реставрация, независимо от их принадлежности.

Стороны обменялись мнениями о проведении очередной встречи религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении. Пашазаде особо призвал армянскую церковь уважительно относиться к нормам международного права, принципам государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ, признанных международным сообществом, и внести вклад в установление мира и спокойствия в регионе в соответствии с положениями совместного заявления от 10 ноября 2020 года.

Было отмечено значение эффективного продолжения двусторонних встреч религиозным лидером Азербайджана шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде в лице УМК и Патриархом Кириллом в лице Русской православной церкви, а также признано целесообразным сохранить формат трехсторонней встречи с армянским католикосом в лице Эчмиадзина и провести соответствующую работу по организации новой трехсторонней встречи в будущем.