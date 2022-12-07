Находящийся с визитом в Москве председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде встретился с Патриархом Москвы и всея Руси Патриархом Кириллом.

Патриарх России Кирилл приветствовал председателя УМК и отметил важность личных встреч, пишет АПА.

«Мы регулярно встречаемся с вами, и я думаю, что нужно продолжить эти встречи. Подобные встречи создают благоприятную атмосферу в отношениях, положительно сказываются на межгосударственных отношениях и в то же время на решении нерешенных вопросов. Этот формат существует уже более 30 лет. Я считаю, что особенно во время конфликтов мы должны наращивать усилия, чтобы положительно влиять на ситуацию, добиться реального результата и изменить ситуацию к лучшему», — заявил Партиарх.

Пашазаде в заключение подарил Патриарху Московскому и всея Руси выгравированный на ковре его портрет.