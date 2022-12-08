В Азербайджане за сутки зарегистрировано 50 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 46 человек вылечились.

Согласно информации Оперштаба при Кабинете министров, за сутки случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлен 824691 случай заражения коронавирусной инфекцией, 814399 человек вылечились, число активно больных — 308 человек. Всего скончались 9984 человека.

За последние сутки проведено 1868 тестов на выявление новых случаев коронавируса, всего — 7389919 тестов.

За последние сутки от COVID-19 вакцинированы 300 человек. Количество вакцинированных первой дозой составило 83, второй дозой — 38 человек. Тремя и более дозами вакцинирован 150 граждан, бустерную дозу получили 29.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13924934.