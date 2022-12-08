Обнародован прогноз погоды на 9 декабря.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове утром местами ожидается изморось, вечером — кратковременные осадки. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем — 5-8 ° тепла, в Баку ночью — 3-5° тепла, днем — 5-7° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы — 773 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. В некоторых восточных районах временами возможны осадки, местами будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит — 0-5° тепла, днем — 5-10° тепла, в горах ночью — 7-12° мороза, днем — 0-5 ° мороза.