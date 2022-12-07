Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил приравнять многодетное материнство к полноценной профессии со средним окладом.

«Я предлагаю уравнять женщин, воспитывающих, скажем, пять и более детей, с работающими гражданами в части социальных гарантий и дохода, например, посредством ежемесячных социальных выплат и пособий», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, многодетным женщинам очень сложно, а иногда просто невозможно совмещать работу и воспитание детей. При этом они выполняют важную социальную роль, задают тренд на создание больших семей и поддержание традиционных ценностей, подчеркнул глава региона.