В Азербайджане выявлено еще 67 случаев заражения коронавирусом, 55 человек вылечились. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 238 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 58, вторую дозу получили 34, бустерную дозу – 120 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 26.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13924634, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5393464, вторую дозу получили 4874575, бустерную дозу – 3392480 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 264115 человек.