Становятся известны все более шокирующие подробности военного сотрудничества Ирана и Армении. Как сообщают надежные источники, примерно за месяц до того, как группа граждан Ирана незаконно проникла в Карабах, точнее, в конце октября, Иран тайно направил в Армению 600 ракет иранского производства — тегеранская муллократия подарила Армении 500 противотанковых управляемых ракет типа «Дехжлавийе» и 100 «Алмас».

В самом Иране, конечно, всячески превозносят возможности этих комплексов, уверяют, что они не имеют аналогов в мире, эффективны против вооруженных сил США и Израиля, которые Иран считает своим главным противником, а представители иранского военно-промышленного комплекса с гордостью заявляют, что проверенные в боях в Ираке «Алмас» и «Дейлавийе» способны легко уничтожить израильские танки «Меркава» и американские танки «Абрамс».

Принимать ли за чистую монету уверения воротил иранского ВПК— вопрос как минимум открытый. Но это не меняет политической стороны вопроса: Исламская Республика Иран, если кто не понял, снабжает оружием Армению, ту самую Армению, где строят планы повторной оккупации азербайджанских земель и военного реванша. И вряд ли при этом не понимают, в кого Армения из этих комплексов будет стрелять.

Интересно, конечно, как эти оружейные подарки соотносятся со словоизлияниями Али Акбара Велаяти в стиле «Азербайджан — это свет наших глаз». Впрочем, двурушническая и лицемерная политика Тегерана уже мало кого удивляет. И вряд ли случайно, что на фоне иранских игр с огнём Азербайджан и Турция проводят свои совместные учения «Братский кулак» — как раз близ границы Азербайджана и Ирана, на территориях, освобожденных от армянской оккупации.

Есть старое правило: учения — это всегда военно-политический месседж. Традиция Дня наблюдателя высокого уровня позволяет сделать политические заявления куда более четкими и озвучить многие реалии вслух.

Учения «Братский кулак» не стали исключением. Накануне здесь прошёл День наблюдателя высокого уровня — с участием глав оборонных ведомств Азербайджана и Турции Закира Гасанова и Хулуси Акара. С приветствием к их участникам обратились президенты — Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Президент Азербайджана, поздравив личный состав, назвал учения «Братский кулак» очередным проявлением турецко-азербайджанского единства и подчеркнул, что наше единство нерушимо и вечно. В свою очередь, президент Турции, также поздравив весь личный состав, отметил успешность учений, проходящих под девизом «Одна нация, два государства», и подчеркнул, что наше нерушимое единство сохранится и впредь. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в своём выступлении подчеркнул: «После 44-дневной войны по поручению Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева проводятся реформы для приведения Азербайджанской армии в соответствие с моделью Вооруженных сил Турции. Нам повезло, потому что Вооруженные силы Турции — одна из ведущих армий мира. Как одна нация — два государства, мы эффективно используем этот шанс». А Хулуси Акар отметил, что любая угроза или провокация в адрес Турции или Азербайджана вне зависимости от ее источника, будут признаны в качестве общего вызова на пути братских стран. Иран по имени как бы не назвали. Армению — тем более.

Но ответ на формирующийся в регионе военный союз Тегерана и Еревана оказался весьма наглядным. Азербайджан и Турция весьма наглядно «сбили спесь» с иранских генералов. Слишком уж явной и наглядной была разница и в техническом уровне, и в выучке военнослужащих, и в тактических приемах. И смеем заверить: проявилось это не только при наведении переправы через реку при помощи понтонных мостов.

Но, возможно, здесь следует несколько изменить «масштаб картинки». И вспомнить, что с момента распада СССР в Иране так и не смогли «проглотить пилюлю» в лице независимой азербайджанской государственности. Иранские официальные лица время от времени позволяли себе «шпильки» на тему «потерянных земель» на севере. Регулярно пытались плести в Азербайджане агентурные сети и провоцировать вооружённые мятежи. Наконец, в тот же тренд укладывается и нежная дружба Тегерана с Ереваном. А теперь ко всем этим дипломатическим «шпилькам», провокациям и шпионским играм добавился и военный компонент — в виде учений с отработкой наступательных операций. По сути дела, Иран разворачивает против Азербайджана тот самый «гибридный сценарий» — правда, пока без настоящей войны, но уже с угрожающими учениями. В Баку предлагали мир и добрососедство, но ответ Тегерана оказался в другой тональности.

Да, учения совершенно не обязательно перерастают в реальную войну. Но стягивание войск к границам другой страны, отработка наступательных действий, форсирования рек и т.д. — это однозначно «сигнал тревоги». А если все еще сопровождается вакханалией угроз в информационном пространстве — тем более. Наконец, действия Ирана оставляют стойкое ощущение «дежавю с армянским акцентом». В марте 2019 года Давид Тоноян, тогдашний министр обороны Армении и заведомый «ястреб», открыто обещает «новую войну за новые территории», «штурмовые группы в тылу противника» и т.д. А в сентябре того же 2019 года Армения устраивает масштабные учения на оккупированных азербайджанских землях, с боевыми стрельбами и отработкой перехода в наступление. Азербайджан ответил своими тактическими учениями. А потом была 44-дневная война, закончившаяся полным разгромом Армении.

Теперь угрожающие учения проводит уже Иран. А в Азербайджане, похоже, лопнуло терпение. Как оказалось, азербайджанское миролюбие имеет свой предел. И в ответ на все агрессивные выходки Тегерана Баку и Анкара наглядно демонстрируют иранскому режиму «цену вопроса». И направляют свой месседж: иметь дело придется с совокупной военной мощью двух стран, включая и турецкие F-16. Так что у муллократии уже не получится не задуматься, что произойдёт, если Иран пересечёт «красную черту». И это будут уже не учения.

А.Шакур