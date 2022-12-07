Итальянские власти не будут до конца года формировать новый пакет военной помощи Украине, цитирует министра обороны Италии Гуидо Крозетто агентство ANSA.

«Заверяю, что до конца года не будет никакого нового декрета о военных поставках Киеву. Посмотрим, какое решение примет правительство по поводу будущей помощи Украине и что под ней будет подразумеваться», — заявил министр.

Он добавил, что просьбы Киева в последнее время касаются в первую очередь инфраструктурных вопросов на фоне нехватки энергии, в частности украинские власти просят генераторы.

«Италия продолжит поддерживать Украину в рамках решений НАТО, а темпы и содержание помощи будут определены в дальнейшем», — резюмировал Крозетто.