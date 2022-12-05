После начала активной эвакуации был организован вывоз из Украины более 16 тысяч наших граждан.

Об этом говорится в заявлении посольства Азербайджана в Украине.

«Работа посольства с гражданами АР такая же, как и в обычное время, только в большем объеме, а именно — обеспечение документами на выезд тех, кто самостоятельно выезжает и тех, кого выдворяют из-за нарушения миграционных правил, восстановление просроченных документов граждан, выдача справок тем, кто получает вид на жительство, поиск лиц, с которыми связь прервана и ряд других проблем. По сей день по самым грубым подсчетам в Украине остаются 10 тысяч легальных граждан, много тысяч нелегальных и потенциальных граждан (последние — те, у кого годами нет документов, но при обращении их принадлежность к нашему гражданству признается). Проблем с гражданами оказывается масса и оба нашх консулов работают с большим напряжением и ежедневно помогают большому количеству наших граждан», — говорится в сообщении посольства..