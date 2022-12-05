Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в телеграм-канале опубликовал стихотворение, в котором раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. В частности, чеченский лидер назвал его «клоуном», «алкоголиком» и «гением лицедейства», которым управляют «режиссёры из США» и «голубые генералы».

«Перепутал клоун роли,

Над собою хохоча…

Как последний алкоголик

Бредит часто сгоряча», — написал чеченский лидер.

В одном из четверостиший также говорится, что Зеленскому «плевать на Украину». Строго следуя «сценарию НАТО», украинский лидер притворяется то «нациком», то «слезливым либералом», при этом всячески игнорируя проблемы собственного народа. В финале автор стихотворения предрёк Зеленскому смерть в неволе. Кто является автором строк, посвящённых главе соседней страны, Кадыров уточнять не стал.