Турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar Kızılelma совершил взлёт.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал глава правления компании Baykar Сельчук Байрактар, показав соответствующие кадры.

«Мы крепко держимся… «Байрактар» ​​оторвался от земли в тестовом полете», — сказал он, добавив, что пошел обратный отсчет до его первого полета.

Zor tutuyoruz…

Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti.

Az kaldı inşallah… ✈️🍎🚀

Having a hard time keeping #KIZILELMA on the ground…✈️🍎🚀 pic.twitter.com/f0bfMH34Bg

— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 3, 2022