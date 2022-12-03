На основании запроса Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики (МЭПР) Министерство обороны обратилось к командованию российских миротворческих сил по поводу отправки в места их временной дислокации на территориях Азербайджана специалистов соответствующих учреждений нашей страны для проведения расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых и экологических последствий этой деятельности на указанных территориях.

3 декабря 2022 года примерно в 11.00 сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджанской Республики и ЗАО «AzerGold» приблизились для прохода на территорию к контрольно-пропускному пункту российских миротворческих сил, расположенному между городами Ханкенди и Шуша.

«В данный момент обсуждается с командованием миротворческих сил вопрос об осуществлении деятельности экспертной группы для проведения расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых и экологических последствий этой деятельности на указанных территориях.

Общественность будет проинформирована об итогах переговоров», — говорится в сообщении.