18.29 «Анекдоты Моллы Насреддина» (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Туркменистан и Узбекистан) и «Культура чая: происхождение, гостеприимство и символ социального взаимодействия» (Азербайджан и Турция) внесены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Об этом говорится в информации, которую приводит представительство Азербайджана при ЮНЕСКО в соцсети Twitter.

18.17 Борьба пехлеванов, традиционные игры и борьба «зорхана» внесены в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Данная культура относится к разнообразию практикуемых традиционных физических упражнений, передаваемых спортсменами из поколения в поколение.

Об этом говорится в сообщении представительства Азербайджана при ЮНЕСКО в соцсети Twitter.