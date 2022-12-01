Одобрение армянской стороной на четырехсторонней встрече в Праге Алма-Атинской декларации без оговорок решает вопрос статуса Карабаха, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

По его словам, Алматинская декларация гласит, что все союзные республики подтверждают нерушимость границ, в тех границах, которые существовали между республиками СССР.

«Иными словами в то время Нагорно-Карабахская Автономная область была однозначно частью Азербайджанской ССР и когда это было одобрено и Азербайджаном и Арменией и Францией и господином Мишелем без каких-либо оговорок, это решает вопрос, как подходить к статусу Карабаха», — отметил Лавров.