Состоялось очередное собрание Наблюдательного совета TƏBİB.

В собрании приняли участие председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию, председатель Наблюдательного совета TƏBİB Заур Алиев, члены Наблюдательного совета – зампред правления Агентства Нигяр Байрамова, замминистра здравоохранения Ильгар Гасымов, замминистра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев, исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов и председатель Республиканского комитета профсоюзов работников здравоохранения Эмин Эфендиев.

На собрании Анар Исрафилов и Араз Насиров были избраны заместителями исполнительного директора TƏBİB.