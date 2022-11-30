Заместитель командующего «Корпусом стражей исламской революции» (КСИР) Али Фадави объявил во вторник, 29 ноября, что в Иране во время подавления акций протеста были задержаны агенты ЦРУ.

По словам Фадави, задержанные были связаны с оппозиционным телеканалом Iran International, «который работает под руководством вражеских разведывательных служб». Кроме того, заявил он, «эти люди связаны с американской разведкой», передает агентство Mehr.

Далее Али Фадави повторил утверждения главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна о том, что за протестами якобы стоят «западные государства».