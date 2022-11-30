В январе-октябре этого года Космическое агентство Азербайджанской Республики («Азеркосмос») при Министерстве цифрового развития и транспорта экспортировало в 40 стран спутниковые телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги на сумму 21,7 млн долларов США.

Об этом говорится в ноябрьском выпуске «Обзора экспорта», представленном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций, сообщает Report.

Согласно документу, это на 1 страну и на 44,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Экспортные доходы «Азеркосмос» составили 81% его общих доходов.