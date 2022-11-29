26 ноября в 15:00 при попытке нарушить государственную границу из Азербайджанской Республики в направлении РФ на служебном участке погранзаставы погранотряда «Худат» Пограничных войск Государственной пограничной службы вблизи села Самурчай Хачмазского района были задержаны трое граждан Исламской Республики Пакистан, сообщили в пресс-центре ГПС.

В ходе расследования было установлено, что задержанные легально приехали в нашу страну, а затем попытались, нарушив государственную границу, перебраться из Азербайджана в Россию, а оттуда намеревались эмигрировать в одну из европейских стран.

Оперативно-следственные мероприятия с целью выявления нелегального миграционного канала продолжаются.