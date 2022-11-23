Служба государственной безопасности (СГБ) провела операцию в таможенном комитете Нахчыванской Автономной Республики.
Операция проводилась на пограничных таможенных пунктах в Нахчыванской АР.
Сообщается, что есть задержанные.
Служба государственной безопасности (СГБ) провела операцию в таможенном комитете Нахчыванской Автономной Республики.
Операция проводилась на пограничных таможенных пунктах в Нахчыванской АР.
Сообщается, что есть задержанные.
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