Японский автопроизводитель Mazda Motor Corp планирует потратить порядка 1,5 трлн иен ($10,6 млрд) на электрификацию линейки автомобилей до 2030 года. Об этом сообщает Market Watch во вторник, 22 ноября.

В компании рассчитывают, что к этому времени на долю электромобилей будет приходиться 25-40% ее глобальных продаж, заявил гендиректор Акира Марумото. Предыдущий прогноз предполагал, что этот показатель составит порядка 25% к концу текущего десятилетия.

Mazda также намерена инвестировать в производство электромобильных аккумуляторов. Для этого она заключила соглашение с производителем аккумуляторов Envision AESC на поставку батарей для ее электромобилей, выпускаемых в Японии.

«Мы ожидаем, что вплоть до 2030 года высокая неопределенность деловой среды сохранится, учитывая влияние множества факторов, включая регулятивные тренды в каждой отдельной стране, а также состояние энергетической инфраструктуры и выбор потребителей», – заявили в Mazda.