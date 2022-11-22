ВС Армении обстреляли наши позиции на Физулинском, Шушинском, Ходжавендском, Тертерском и Ходжалинском направлениях. Наши подразделения, расположенными на этих направлениях, приняли адекватные ответные меры.
Об этом сообщили в Минобороны.
ВС Армении обстреляли наши позиции на Физулинском, Шушинском, Ходжавендском, Тертерском и Ходжалинском направлениях. Наши подразделения, расположенными на этих направлениях, приняли адекватные ответные меры.
Об этом сообщили в Минобороны.
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