ВС Армении обстреляли наши позиции на Физулинском, Шушинском, Ходжавендском, Тертерском и Ходжалинском направлениях. Наши подразделения, расположенными на этих направлениях, приняли адекватные ответные меры.

Об этом сообщили в Минобороны.