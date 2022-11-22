Предприниматель Илон Маск — самый богатый человек в мире — за 2022 году потерял более $100 млрд. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, состояние Маска в целом уменьшилось на $100,5 млрд — это больше, чем у других людей в Индексе миллиардеров. Предприниматель по-прежнему остается богатейшим человеком на планете и владеет $169,8 млрд.

Агентство отмечает, что только в понедельник Маск потерял $8,6 млрд на фоне падения до самого низкого уровня за два года акций его компании — производителя электромобилей Tesla.