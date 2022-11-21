Британский король Карл III запретил подавать фуа-гра во всех королевских дворцах. Об этом сообщили в крупнейшей в мире организации по защите прав животных PETA, пишет DW.

Отмечается, что PETA получила подтверждение от королевского представителя, что фуа-гра теперь запрещена во всех резиденциях монаршей семьи в Великобритании.

«Фуа-гра не покупается королевской семьей и не подается в королевских резиденциях, и нет никаких планов по изменению этой политики», — сказано в письме.