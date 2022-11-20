Илон Маск разблокировал страницу бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter.

Миллиардер накануне провёл голосование среди пользователей соцсети. На повестке дня стоял вопрос, стоит ли восстановить аккаунт бывшего президента Трампа. С небольшим отрывом победил ответ «да» — 51,8% пользователей. «Нет» ответили 48,2%. Всего проголосовало более 15 миллионов человек.

Также Маск написал, что опрос был своеобразной ловушкой для ботов: «Армии ботов и троллей могут скоро выдохнуться. Несколько интересных уроков, которые помогут в работе».

Трамп был заблокирован администрацией сервиса микроблогов в начале 2021 года после того, как его последователи чуть не захватили Капитолий в Вашингтоне.